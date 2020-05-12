Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Авто Китайцы сделали кроссовер, который сильно похож на Rolls-Royce Новинку уже успели представить, но в качестве концептуальной модели еще год назад во Франкфурте, что говорит о намерениях китайцев продавать его за границей Поднебесной.

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 7

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Авто В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют. 7

Общество Большинство россиян не планируют уходить летом в отпуск Россияне, которые все же намерены взять отпуск, поделились примерно поровну на тех, кто планирует остаться дома, отправиться на дачу, или же в путешествие по стране. 6

Общество ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.

Общество Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом. 79

Происшествия Представитель пилота обвинил в крушении вертолета Брайанта пассажиров Представитель пилота вертолета Ары Зобаяна, на котором потерпел крушение пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, утверждает, что катастрофа случалась по вине пассажиров воздушного судна, сообщает TMZ.

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Гаджеты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире AnTuTu опубликовала глобальный рейтинг самых производительных смартфонов в мире, и как ожидалось, первую «тройку» занимают аппараты, в основе которых лежит процессор от компании Qualcomm. 31

Политика Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

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