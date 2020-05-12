Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
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РИА Новости вчера в 15:59
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ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
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Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
Для социальных и педагогических работников среднего, медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, если они работают с заболевшими коронавирусом.
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Представитель пилота вертолета Ары Зобаяна, на котором потерпел крушение пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, утверждает, что катастрофа случалась по вине пассажиров воздушного судна, сообщает TMZ.
РИА Новости 11 мая в 18:00
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
Матч ТВ вчера в 17:13
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 11 мая в 04:31
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
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В Алтайском крае от коронавируса вылечились 84 человека
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Kursk.com вчера в 04:28
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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AnTuTu опубликовала глобальный рейтинг самых производительных смартфонов в мире, и как ожидалось, первую «тройку» занимают аппараты, в основе которых лежит процессор от компании Qualcomm.
Газета DAILY вчера в 15:50
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Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
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В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
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У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Lenta.ru вчера в 19:14