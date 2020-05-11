Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.
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