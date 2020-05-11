Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.

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