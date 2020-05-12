Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известия11 мая в 09:40
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Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4

С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Экономика

Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть долг на $1 млрд

Группа FESCO направила письмо своим крупнейшим акционерам — бизнесмену Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group — с напоминанием о необходимости возврата структурам самой группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.
РБК 07:52
Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
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Происшествия

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

REGNUM 06:55
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Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
REGNUM вчера в 07:54
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

В Волгоградской области от коронавируса скончалась медик

Московский Комсомолец 05:37
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

REGNUM 03:40
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты

Александр Маршал живет с девушкой, младше его на 36 лет, и отлично ладит с ее родными.
Территория новостей 05:01
Общество

В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек

В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
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Политика

Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах.
Известия 07:28
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
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Общество

Музыкант оперного театра Новосибирска умер от коронавируса

Atas.info 01:05
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Общество

В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии

Во время пандемии коронавирусной инфекции участились случаи смерти россиян от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Известия 07:27
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Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
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Общество

Мишустин заявил, что доплаты медикам должны быть выплачены вовремя

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания по социально-экономическим вопросам заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы доплаты медикам были выплачены вовремя.
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начались в России

"Группа ГАЗ" объявила старт продаж новой "ГАЗели NN". В первую очередь к дилерам начали поступать низкопольные микроавтобусы "ГАЗель City".
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Политика

В России могут ввести дистанционное голосование на выборах

Госдума рассмотрит законопроект о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Российская газета 06:56
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Спорт

Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса

Наставник женской сборной России Магомед Алиомаров скончался в возрасте 68-лет.
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
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Общество

За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек

С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.
Most.tv 04:45
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