Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Технологии Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4 С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года. 3

Экономика Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть долг на $1 млрд Группа FESCO направила письмо своим крупнейшим акционерам — бизнесмену Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group — с напоминанием о необходимости возврата структурам самой группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.

Общество Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков. 2

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 3,1K

Общество Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн» Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской. 344

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 731

Экономика США предсказали России рекордный урожай Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. 168

Шоу-бизнес Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты Александр Маршал живет с девушкой, младше его на 36 лет, и отлично ладит с ее родными.

Политика Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,1K

Авто Продажи новой «ГАЗели» начались в России "Группа ГАЗ" объявила старт продаж новой "ГАЗели NN". В первую очередь к дилерам начали поступать низкопольные микроавтобусы "ГАЗель City". 2