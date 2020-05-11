Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.
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