Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников
Ведомости11 мая в 10:04
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:45, Ашберн
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Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия
Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».
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Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
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В Уфе воспитательница приюта унижала детей на камеру
В одном из социальных приютов в Уфе дети ежедневно подвергаются унижениям со стороны воспитательницы.
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«Милан» заинтересовался Артемом Дзюбой
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
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Пентагон рассказал о новой миссии секретного космического беспилотника
10.05.2020 Запуск космического самолета-беспилотника X-37B с мыса Канаверал запланирован на 16 мая, сообщает Министерство обороны США.
Портал Поиск 10 мая в 08:07
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
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Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
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РБК 03:46
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
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Российская газета вчера в 07:00
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС
Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения.
РБК вчера в 13:31
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
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Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Эксперты выяснили, какой фильм стал у россиян самым популярным за время самоизоляции.
Свободная Пресса 00:57
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Игры
Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в октябре
В обнародованном Sony списке вакансий была обнаружена информация относительно вероятного выхода на рынок консоли PlayStation 5. В частности, речь шла об октябре этого года, что не совсем типично для производителя, обычно выпускающего новые продукты примерно на месяц позже этого срока.
Дни24 вчера в 12:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
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Возможность образования жизни на Марсе опровергли
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В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
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Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
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Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40