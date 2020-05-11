Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Российская газетавчера в 12:28

Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

РБК11 мая в 13:59

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Ведомости11 мая в 10:04

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известия11 мая в 09:40
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Армия и оружие

Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия

Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 02:21
Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Общество

В Уфе воспитательница приюта унижала детей на камеру

В одном из социальных приютов в Уфе дети ежедневно подвергаются унижениям со стороны воспитательницы.
Горобзор.ру 00:56
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Футбол

«Милан» заинтересовался Артемом Дзюбой

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
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Космос

Пентагон рассказал о новой миссии секретного космического беспилотника

10.05.2020 Запуск космического самолета-беспилотника X-37B с мыса Канаверал запланирован на 16 мая, сообщает Министерство обороны США.
Портал Поиск 10 мая в 08:07
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
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Экономика

Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

REGNUM 04:05
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Общество

Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС

Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения.
РБК вчера в 13:31
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Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК вчера в 01:24
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Газета.Ru 03:59
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Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Эксперты выяснили, какой фильм стал у россиян самым популярным за время самоизоляции.
Свободная Пресса 00:57
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Общество

Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей

Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Игры

Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в октябре

В обнародованном Sony списке вакансий была обнаружена информация относительно вероятного выхода на рынок консоли PlayStation 5. В частности, речь шла об октябре этого года, что не совсем типично для производителя, обычно выпускающего новые продукты примерно на месяц позже этого срока.
Дни24 вчера в 12:11
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Накануне.Ru вчера в 18:49
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Здоровье

В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом

Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
Южноуральская панорама 03:00
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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