Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает.

Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших областях экономики, а также социально ориентированные НКО.

Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости

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