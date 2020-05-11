Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Общество В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. 171

Экономика Норвегия решила распечатать «кубышку» По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов. 55

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник. 282

Авто Китайский аналог Renault Arkana вышел в продажу Напомним, кросс-купе GAC GS4 Coupe по габаритам, техническим характеристикам и внешнему облику напоминает Renault Arkana для российского рынка.

Экономика Российские комбайны обобрали в Казахстане "Росспецмаш" в конце апреля обратился в правительство РФ с просьбой принять исчерпывающие меры по отмене "дискриминационных условий" для российской сельхозтехники в Казахстане (письмо есть у "Ъ").

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 886

Музыка Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.

Игры Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well. 1

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 243

Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 145

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса. 77

Общество Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе. 72

Общество Маск возобновил работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет Бизнесмен Илон Маск заявил, что корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса. 7

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Гаджеты IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 62

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 190