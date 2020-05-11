Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

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Общество Нуждающиеся семьи смогут разово получить выплаты за полугодие Семьи с детьми, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет включительно и при этом получить ее разово за все первое полугодие.

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,7K

Общество В Башкирии отменяют режим самоизоляции В Башкирии снимают режим самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение, пишет РБК. 4

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек. 37

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 755

Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 250

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Происшествия С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений Особенно господ Манашировых, по материалам дела, интересовали расположенные в Коми и занимающиеся в этой республике добычей и транспортировкой нефтепродуктов ЗАО "Со-Газ-Ойл" и "Юг-Газэнергоресурс", а также реализовывавшая сырье московская "ПНП-Нефтесервис".

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Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 295

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Шоу-бизнес Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.

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