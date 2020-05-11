Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Здоровье
Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Футбол
Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется
Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.
Спорт-Экспресс 01:15
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
Музыка
Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru 06:59
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Футбол
УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон
Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября. Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
Бомбардир.ру 09:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Экономика
Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза
Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Происшествия
В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей
Фигуранты уголовного дела, которыми оказались ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет, заключены под стражу.
ТАСС 20:55
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 16:26
Общество
В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам
В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится.
РБК 17:33
Политика
Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости 18:31
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми
Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика сегодня 11:58
Общество
Ограничительные меры в Астраханской области продлили
В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим.
Каспий.Инфо 13:17
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Наука
Ученые разработали ИИ, который способен диагностировать COVID-19 без тестов
Ученые Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE сумели разработать искусственный интеллект, способный диагностировать коронавирус без тестов.
АБН 19:27
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU вчера в 02:11
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01