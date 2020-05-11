Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 477

Здоровье Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 5

Футбол Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,1K

Футбол УЕФА сократит или отменит квалификацию еврокубков на следующий сезон Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября. Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Экономика Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.

Происшествия В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей Фигуранты уголовного дела, которыми оказались ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет, заключены под стражу.

Общество Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом Главный врач Боткинской больницы в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. 41

Общество В Ленобласти разрешили работать музеям и кинотеатрам В Ленинградской области кинотеатрам и музеям разрешат работать с 12 мая, однако ряд ограничений сохранится. 20

Политика Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента» Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 655

Общество Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 33

Наука Ученые разработали ИИ, который способен диагностировать COVID-19 без тестов Ученые Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE сумели разработать искусственный интеллект, способный диагностировать коронавирус без тестов.

Единоборства Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 798