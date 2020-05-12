Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс
«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», — прогнозирует эксперт.
РБК 00:00
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество
В Башкирии утвердили штрафы за нарушение масочного режима
В Башкирии введены штрафы за нарушение масочного режима, депутаты госсобрания – Курултая республики утвердили во вторник, 12 мая штрафы для жителей за отсутствие маски и перчаток в общественном месте.
Kursk.com вчера в 13:35
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 вчера в 08:25
Здоровье
Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:05
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
KM.ru вчера в 08:14
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
ODDS.ru вчера в 11:57
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Культура
Три способа сделать первый рабочий день — 12 мая — интересным. Рекомендации URA.RU
Начало рабочей недели должно быть бодрым. Мы знаем, что вам нравятся наши рекомендации экспресс-зарядок.
URA.Ru 11 мая в 23:30
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
РИА Новости вчера в 09:57
Футбол
Появилась информация о сумме штрафа Фролова за критику властей
Сегодня ютуб-блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал о сумме, на которую оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов».
Все про Спорт ру вчера в 12:56
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
Происшествия
Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице
Российская газета вчера в 23:57
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия вчера в 04:56
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
Происшествия
Заместитель главврача скорой помощи Чечни умер от коронавируса
В Чечне от коронавируса скончался заместитель главврача Республиканской станции скорой помощи Рамзан Айдамиров.
Известия вчера в 22:43
Футбол
Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
Матч ТВ вчера в 17:13
Происшествия
Сахалинца осудят за фейк о мерах борьбы с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 13 мая 2020, 07:14 — REGNUM Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Сахалина, разместившего в сети фейковое видео о мерах противодействия распространению коронавируса в островном регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре Сахалина.
REGNUM 00:14
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51