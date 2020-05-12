Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11 мая в 11:02

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46
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Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.
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Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля

Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

С 23 мая на Кубани внутри муниципалитетов будет снят карантин

С 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края будет снят карантин, сообщил сегодня на заседании оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 05:55
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СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
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Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
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В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи

В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv вчера в 04:55
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Здоровье

Восемь пациентов ГКБ-11 находятся в критическом состоянии

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Сахалинские врачи неделю «промучились» в аэропортах материка и вернулись домой

Скажу откровенно, нас в этом деле не поддержали. Мы неделю промучились и отозвали своих врачей, — отмечает Валерий Лимаренко.
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Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
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Армия и оружие

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ вчера в 09:00
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
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Здоровье

В США повышен прогноз по смертности от коронавируса

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
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Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
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Армия и оружие

Турецкий политик назвал США и Израиль угрозой для Турции, а С-400 стратегическим активом

Турецкие СМИ приводят заявления лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, прокомментировавшего заявления ряда турецких политиков о российских ЗРК С-400.
Военное обозрение 00:42
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Мадонна засветила в зеркале силиконовые ягодицы

Wday.ru вчера в 23:43
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время 11 мая в 09:10
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