Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Здоровье
Стоматологии начнут работать на Сахалине с 18 мая
Вопрос о лечении зубов поступил губернатору во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 13 мая.
АСТВ 00:22
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Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля
Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews вчера в 12:46
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
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Lenta.ru вчера в 10:41
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С 23 мая на Кубани внутри муниципалитетов будет снят карантин
С 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края будет снят карантин, сообщил сегодня на заседании оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 05:55
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Происшествия
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Здоровье
В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи
В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv вчера в 04:55
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Сахалинские врачи неделю «промучились» в аэропортах материка и вернулись домой
Скажу откровенно, нас в этом деле не поддержали. Мы неделю промучились и отозвали своих врачей, — отмечает Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо 00:54
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ вчера в 09:00
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
Здоровье
В США повышен прогноз по смертности от коронавируса
Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 20:56
Политика
Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
Армия и оружие
Турецкий политик назвал США и Израиль угрозой для Турции, а С-400 стратегическим активом
Турецкие СМИ приводят заявления лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, прокомментировавшего заявления ряда турецких политиков о российских ЗРК С-400.
Военное обозрение 00:42
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Мадонна засветила в зеркале силиконовые ягодицы
Wday.ru вчера в 23:43
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Кино
Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время 11 мая в 09:10