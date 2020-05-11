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Кино Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.

Происшествия В Крыму скончались две женщины с коронавирусом Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму. 1

Политика В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова. 2