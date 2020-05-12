Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
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Киберспорт
В базе данных Steam появилась страница Beyond: Two Souls
Информацию о Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam.
CyberSport.ru 12:55
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском 09:08
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Общество
В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения
Как сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев, с 15 мая в области начнут работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также возобновят оказание государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.
ТАСС 15:40
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Шоу-бизнес
Давид Манукян сделал татуировку в честь Ольги Бузовой
Блогер Давид Манукян сделал татуировку, посвящённую своей возлюбленной, певице Ольге Бузовой.
ИА InterMedia 14:32
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Гаджеты
Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv 08:45
Политика
В ЕС предупредили о политической дестабилизации в развивающихся странах из-за кризиса в экономике
Все развивающиеся страны в полной мере испытают экономические последствия кризиса пандемии COVID-19 и стоят перед риском политической дестабилизации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфакс 14:06
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
Приобретение Миранчука согласовано с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, он согласился оформить трансфер.
Sport.ru 10:58
Кино
Триллер «Неистовый» станет первым летним релизом широкого проката в США, премьера заявлена на 1 июля
Кинотеатры делают огромную ставку на главные премьеры второй половины лета, первой из которых будет триллер «Довод».
Кинобизнес сегодня 15:39
Общество
В Смоленской области вводится обязательный масочный режим
Глава региона Алексей Островский подписал изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».
Рабочий путь (г. Смоленск) 15:09
Единоборства
Дана Уайт: «Хабиб и Гэтжи подерутся летом на Бойцовском острове»
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой между чемпиона легкого веса Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи может пройти уже этим летом.
Спорт-Экспресс 15:45
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00