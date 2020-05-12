Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известия11 мая в 09:40
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости 11 мая в 21:22
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
79
Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Согласно новым поправкам в закон об ОСАГО, в скором времени будут учитываться количество штрафов за нарушение правил дорожного движения и управление авто в состоянии опьянения.
32CARS.ru вчера в 12:37
1
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
5
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
171
Политика

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
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Происшествия

Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами

Российская газета 01:14
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
34
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
736
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Космос

На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои

10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск 10 мая в 11:22
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
93
Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru вчера в 01:26
7
Общество

Для кого режим самоизоляции продлевается в Смоленской области

Правда режим самоизоляции не отменяется для лиц старше 60 лет, а также для граждан, находящихся в «группе риска» и страдающих хроническими заболеваниями.
Smolnarod.ru вчера в 13:07
20
Экономика

Тюменская компания продает баню, чтобы рассчитаться с долгами

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — продает на акционе баню, чтобы погасить часть долгов.
URA.Ru вчера в 23:50
1
Футбол

«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой

Итальянская команда «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего Сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенита» Артема Дзюбы.
Мойка78 вчера в 23:50
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
3,1K
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

Как в Туле соблюдается «масочный» режим

Губернатор Тульской области придает особое значение введенному режиму.
Молодой коммунар вчера в 21:50
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
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Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 15:39
2,9K
Общество

В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом

В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
6
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
22
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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Общество

Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ

Правительство РФ сможет принять решение о признании результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ и основания для выдачи аттестатов.
Российская газета вчера в 08:06
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