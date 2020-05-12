Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Общество
Врач назвал эффективный для профилактики коронавируса продукт
Комаровский назвал слезы мощным фактором неспецифической иммунной защиты и отметил, что часто плачущие дети болеют реже, так как, по сути, промывают нос лизоцимом.
Известия 19:24
Единоборства
Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддежку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 19:52
Армия и оружие
В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе
Последняя битва Второй мировой войны в Европе состоялась уже после 9 мая.
Профиль 19:44
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму
Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал и ВИЧ, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Взгляд.ру 14:52
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Космос
SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
ТК Звезда вчера в 19:56
Музыка
Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020
Sibnet Новости 05:36
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Здоровье
На Сахалине ищут коронавирус, а находят рак легкого и туберкулез
Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний легкого, и основная доля из них — это не коронавирусная инфекция, а онкология.
Сахалин.Инфо 01:41
Общество
Названы аэропорты с высоким риском заражения коронавирусом
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:25
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Общество
В Курске из БСМП уволился главврач
Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
Наука
Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Ученые открыли ген при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature.
ToDay News Ufa 12:58
Шоу-бизнес
Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц
На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40