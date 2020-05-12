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Экономика Власти Польши задумались об ограничении цен на продукты В Польше задумались о введении максимальных цен на продукты.

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