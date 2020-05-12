Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Общество Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,3K

Здоровье В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

Политика Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС. 10

Общество Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Госдума приняла в окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО - стоимость "автогражданки" будет меняться в зависимости от ряда критериев. 15

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд. 24

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 367

Общество В Минкомсвязи заявили о рекордной нагрузке на портал госуслуг Нагрузка на портал госуслуг после запуска сервиса по оформлению выплат на детей оказалась рекордной: она выросла в 10 раз.

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,4K

Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ. 2

Экономика США предсказали России рекордный урожай Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. 187