Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

РБК11 мая в 13:59

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Льготные микрозаймы начали выдавать бизнесменам в Челябинской области

Первый областной10 мая в 04:05
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции

VSE42.RU 03:21
2
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
3,3K
Здоровье

96 зараженных коронавирусом выявили на Кубани за сутки

На 13 мая в Краснодарском крае у 2222 человек подтвержден COVID-19, включая 118 детей.
Kursk.com 07:28
584
Наука

Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера

Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 11 мая в 01:24
33
Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
735
Здоровье

В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
РИА Новости 06:39
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
335
Политика

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
10
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

BFM.ru 02:18
959
Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
1,2K
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
416
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
72
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
7
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов

Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Российская газета 09:25
19
Общество

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО - стоимость "автогражданки" будет меняться в зависимости от ряда критериев.
Российская газета 08:29
15
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек

Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
203
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
24
Общество

«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
84
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
367
Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
14
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
805
Общество

В Минкомсвязи заявили о рекордной нагрузке на портал госуслуг

Нагрузка на портал госуслуг после запуска сервиса по оформлению выплат на детей оказалась рекордной: она выросла в 10 раз.
Известия 08:53
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
16
Происшествия

Прокуратура проверит онлайн-урок с показом порно в Кемерово

ИнфоСМИ 06:26
8
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,4K
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
2
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа вчера в 15:27
340
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
187
Здоровье

В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян

В Государственной думе допустили посткарантинные проблемы с психикой у жителей России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:05
80
Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
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