Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать333

Подробнее о событии

Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Самозанятым гражданам решено вернуть выплаченные ими в 2019 году налоги

Взгляд.ру11 мая в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество

Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe

Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 11 мая в 10:05
56
Единоборства

Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова

RT на русском 19:52
Общество

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
292
Происшествия

Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
74
Происшествия

Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru 10:30
26
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
116
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
1,5K
Наука

Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания

Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 14:25
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
51
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
912
Здоровье

Названа причина высокой смертности от коронавируса

Рамблер 09:02
8
Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
98
Шоу-бизнес

Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью

Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
6
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
15
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
643
Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
13
Общество

За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди

Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
Московский Комсомолец 13:20
Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
8
Здоровье

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
2
Политика

Минфин США анонсировал постепенный перезапуск экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что власти готовят постепенный перезапуск экономики.
Коммерсантъ 20:06
Общество

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК 19:39
5
Космос

Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий

Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.
V-kosmose.com 10:39
Политика

Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса

Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
147
Армия и оружие

В США назвали трудности, которые помешают войне в России и Китае

Американская армия будет испытывать сложности, если боевые действия придется развернуть на территории Китая или России.
URA.Ru 19:12
5
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,5K
Здоровье

В Хабаровском крае выявили 39 новых случаев коронавируса

По информации регионального минздрава, из 39 новых случаев 12 выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе, Ульчском (11), Охотском (4), Солнечном (3), Ванинском (3), Советско-Гаванском (2), Николаевском (2), им. Лазо (1). Также первый инфицированных найден в Вяземском районе.
RuNews24.ru 11 мая в 08:59
53
Футбол

Вагиз Галиулин рассказал об амбициях «Нефтехимика» на выход в РПЛ

Полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин рассказал об отличиях нижнекамского «Нефтехимика» образца 2012 и 2010 годов, а также высказался об амбициях нынешней команды на выход в РПЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 13:00
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
6K
Общество

На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту

Екатеринбург, 13 мая 2020, 16:35 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать ряду коммерческих организаций с 19 мая 2020 года.
REGNUM 09:35
139
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro

Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro.
News.ru вчера в 10:34
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное