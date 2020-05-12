Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Общество
Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe
Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 11 мая в 10:05
Единоборства
Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова
RT на русском 19:52
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Происшествия
Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке
В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
Происшествия
Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги
Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru 10:30
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском 13:28
Наука
Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 14:25
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
По словам мэра, сотрудники социальных служб, работающие с людьми стационарно в учреждениях или на дому, имеют право на получение доплаты от властей Москвы в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.
Москва. Северо-Запад 10:42
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью
Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Общество
За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди
Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
Московский Комсомолец 13:20
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Политика
Минфин США анонсировал постепенный перезапуск экономики
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что власти готовят постепенный перезапуск экономики.
Коммерсантъ 20:06
Общество
В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК 19:39
Космос
Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий
Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.
V-kosmose.com 10:39
Политика
Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
Армия и оружие
В США назвали трудности, которые помешают войне в России и Китае
Американская армия будет испытывать сложности, если боевые действия придется развернуть на территории Китая или России.
URA.Ru 19:12
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Здоровье
В Хабаровском крае выявили 39 новых случаев коронавируса
По информации регионального минздрава, из 39 новых случаев 12 выявлены в Комсомольске и Комсомольском районе, Ульчском (11), Охотском (4), Солнечном (3), Ванинском (3), Советско-Гаванском (2), Николаевском (2), им. Лазо (1). Также первый инфицированных найден в Вяземском районе.
RuNews24.ru 11 мая в 08:59
Футбол
Вагиз Галиулин рассказал об амбициях «Нефтехимика» на выход в РПЛ
Полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин рассказал об отличиях нижнекамского «Нефтехимика» образца 2012 и 2010 годов, а также высказался об амбициях нынешней команды на выход в РПЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 13:00
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту
Екатеринбург, 13 мая 2020, 16:35 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать ряду коммерческих организаций с 19 мая 2020 года.
REGNUM 09:35
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro
Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro.
News.ru вчера в 10:34