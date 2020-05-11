Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Экономика В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19 В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,2K

Общество В Волгоградской области планово окончат учебный год Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.

Общество В России перенесут сроки проведения ЕГЭ В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения. 56

Общество Мурашко: седьмая версия рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от прежних Минздрав РФ внесет значительные изменения в новую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 619

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 717

Общество Глава СК поручил доложить о нарушениях прав медиков под Владимиром "Глава СК России поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам", - говорится в сообщении.

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. 15

Здоровье В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме. 557

Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 408

Игры Стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam Разработчики игровой студии Paradox Interactive объявили о начале новой акции: космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam, которая продлится до 17 мая. 7

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 21

Общество Мишустин поставил задачу скорейшей выплаты положенных медикам надбавок Выплатить причитающиеся медикам надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19 не дожидаясь даты зарплат, поставил задачу глава кабинета министров России Михаил Мишустин 13 мая на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 350

Происшествия Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка. 6