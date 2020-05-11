Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известия11 мая в 09:40

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11 мая в 11:02
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Экономика

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3,2K
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
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Общество

В Волгоградской области планово окончат учебный год

Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 11 мая в 12:54
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
56
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
3
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,7K
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
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Общество

Мурашко: седьмая версия рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от прежних

Минздрав РФ внесет значительные изменения в новую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Вести.Ru 06:18
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек

Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 мая в 10:48
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Общество

Глава СК поручил доложить о нарушениях прав медиков под Владимиром

"Глава СК России поручил руководству следственного управления по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:19
Общество

В России за сутки зарегистрировали 10 028 новых случаев коронавируса

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 028 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
269
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
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Авто

Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа

Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
CarsWeek.ru вчера в 07:05
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
164
Здоровье

В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме.
ToDay News Ufa 11 мая в 22:40
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Игры

Стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Разработчики игровой студии Paradox Interactive объявили о начале новой акции: космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam, которая продлится до 17 мая.
Live24 вчера в 08:06
7
Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
3
Общество

В Петербурге заболеваемость пневмонией в 5,5 раз выше среднего

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Петербурге в 5,5 раз вырос показатель заболеваемости пневмонией.
REGNUM 05:18
25
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
21
Общество

Мишустин поставил задачу скорейшей выплаты положенных медикам надбавок

Выплатить причитающиеся медикам надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19 не дожидаясь даты зарплат, поставил задачу глава кабинета министров России Михаил Мишустин 13 мая на совещании по социально-экономической ситуации в стране.
ИА Красная Весна 05:48
Общество

Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО

Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru вчера в 14:50
6
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru вчера в 12:23
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
6
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

Глава Xiaomi Лей Цзун, неоднократно призывавший пользователей переходить на смартфоны компании, собственнолично предпочитает пользоваться продукцией Apple.
NewInform 04:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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