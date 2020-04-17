Недвижимость
RT на русскомПутин предложил запустить льготную программу ипотеки
Российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
Телеканал 360°вчера в 12:23
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