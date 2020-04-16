Недвижимость
Московский КомсомолецПутин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
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