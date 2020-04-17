Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

Телеканал 360°17 апреля в 12:23

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости16 апреля в 14:24

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

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Интерфакс16 апреля в 14:05

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском16 апреля в 12:17

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС16 апреля в 10:36

6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБК17 апреля в 05:07
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