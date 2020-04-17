Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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В ООН считают, что обусловленный последствиями пандемии «спад экономической деятельности имеет разрушительные последствия, в том числе в части приемлемого уровня задолженности».
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«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
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МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
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Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу
В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу.
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Путин перенес проведение парада Победы
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Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
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Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
Общество
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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Экономика
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
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Общество
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Газета.Ru 04:49
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Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
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Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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В Пресненском райсуде ГСУ СКР ходатайствовало об избрании известному адвокату, страдающему целым рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом, меры пресечения в виде домашнего ареста в загородном доме.
Коммерсантъ 10:45
Недвижимость
Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
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Собянин: Москва движется не по самому плохому сценарию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Москве непростая, но развивается не по самому плохому сценарию благодаря тем мерам, которые приняты в столице, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:03
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Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
Экономика
Агентство Fitch понизило рейтинг Аргентины до неизбежного дефолта
Долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины понизило с уровня «СС» на «С» («неизбежный дефолт») международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, 17 апреля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна 13:06