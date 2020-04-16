Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%

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RT на русском12:17

Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

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Ипотека под 6,5%: как раньше власти субсидировали жилищные кредиты

РБК10:42

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости14:24
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