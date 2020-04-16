Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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Комментарии
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
Экзамены для девятиклассников снова перенесли
Ученики, которые получили плохие оценки по основным предметам в резервные дни, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, который запланирован на сентябрь.
Тульская служба новостей вчера в 10:05
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 30 тыс. человек
Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа в США, достигло в среду 30 826 человек.
ТАСС вчера в 22:34
Происшествия
ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Ведомости 08:26
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru вчера в 09:20
Политика
Парад Победы 9 мая перенесут на новую дату
NashGorod.ru вчера в 13:58
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru 15:27
Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe 14 апреля в 11:40
Общество
280 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье в четверг
В округах Подмосковья в четверг прошли совместные рейды сотрудников Госадмтехнадзора региона и полиции, выявили 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции, и 38 юридических лиц, которые нарушили запрет на деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
РИАМО 14:47
Экономика
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
Общество
Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек
В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
Здоровье
В Петербурге возросла стоимость лечения пациентов с COVID-19
Как пишет агентство, стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в легкой форме выросла в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы - на 100 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 18:17
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал споры в обществе
В Сети разгораются споры вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной.
BFM.ru 15:00
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Футбол
Рейтинг лучших россиян в АПЛ возглавил Канчельскис
Лучшим российским игроком в истории Английской премьер-лиги стал двухкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также игрок «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис.
Live24 вчера в 05:47
Общество
Столица Болгарии закрывается для въезда и выезда автотранспорта
Власти Болгарии приняли решение о закрытии столицы страны Софии для въезда и выезда автомобильного транспорта.
Росбалт 17:59
Общество
В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами
В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Здоровье
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Здоровье
Пневмонии в Саратовской области утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08