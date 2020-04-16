Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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