Экономика
НабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Политика
Зеленский пообещал крымским татарам вернуть Украине Крым и людей
ИА Красная Весна 11:49
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ вчера в 15:22
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия 23:08
Происшествия
Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади
Мослента вчера в 04:44
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по своей квартире стоимостью 120 миллионов, в которой идет ремонт
В октябре Ольга объявила, что покупка все-таки состоялась и ей удалось приобрести квартиру на Мосфильмовской улице стоимостью 120 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 10:58
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
Политика
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио вчера в 10:08
Здоровье
Женщина не могла забеременеть и оказалась мужчиной
В Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Из-за начавшихся болей в животе ей пришлось обратиться к врачам.
Lenta.ru 23:06
Наука
В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра
Группа ученых из Японии в окрестностях города Тамба обнаружила яйцо динозавра длиной в 4,5 см и шириной 2 см. Сообщается, что примерный возраст находки составляет около 110 миллионов лет.
МедиаПоток 24 июня в 03:07
Автоспорт
Первая гонка сезона Формулы-1 в Австрии может пройти под дождём
Метеорологические сервисы сообщают, что первая гонка сезона Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» может стать дождевой.
Чемпионат 08:21
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Рэпер Huey погиб в результате перестрелки в США
Известия 21:27
Армия и оружие
В Псковской области военные приступили к строительству двух медцентров
Псков, 27 июня 2020, 06:16 — REGNUM В Псковской области соединения Западного военного округа (ЗВО) министерства обороны России приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров.
REGNUM 23:16
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском 21:59
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru 08:30
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России 09:39