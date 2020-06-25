Экономика
РБКПутин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
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Взгляд.ру24 июня в 02:15
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