Экономика
REGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ
Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
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Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Футбол
Эксперт: «Овчинников будет больше доверять воспитанникам ЦСКА»
Эксперт bobsoccer.ru Максим Квятковский поделился мнением о том, как будет выглядеть ЦСКА в игре с "Динамо" под руководством Сергея Овчинникова.
Bobsoccer вчера в 10:15
Общество
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Известия вчера в 18:10
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
REGNUM вчера в 04:52
Культура
В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
РБК вчера в 23:51
Происшествия
На Колыме медведь загрыз геолога
Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Здоровье
Ещё 196 человек заболели коронавирусом в Воронежской области
За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.
МОЁ! Оnline Воронеж 25 июня в 01:57
Здоровье
Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно
Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 миллионов
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 миллионов Знаменитость приобрела апартаменты на юго-западе Москвы.
Экспресс газета 02:23
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
Общество
До 5 июля продлили режим ограничений в Воронежской области
Жители Воронежской области продолжат соблюдать ограничения в рамках режима, связанного с распространением коронавирусной инфекции, до 5 июля.
Evo-rus.com 02:36
Общество
Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты и голода
Среди других целей, по которым Россия продвинулась дальше всего, названы "Качественное образование", а также "Достойная работа и экономический рост".
Российская газета вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
Студия Лебедева больше года выдавала нейросеть за живого дизайнера
Отмечается, что нейросеть долго выдавали за живого дизайнера: она даже получила собственное имя – Николай Иронов.
iReactor вчера в 07:14