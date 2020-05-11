Коронавирус
Реальное времяПутин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Армия и оружие
Силовики пять раз с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие с начала суток, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 07:27
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Здоровье
Названы условия для госпитализации нижегородцев с коронавирусом
В лечебные учреждения доставляют не всех зараженных коронавирусом: госпитализация предусмотрена только для COVID-пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Гипер НН 09:15
Общество
В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно
Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Спорт
Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН
Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.
РИА Новости 11:36
Общество
Во время репетиций парада Победы коронавирусом заразились 376 военных
Во время репетиции 376 человек заразились коронавирусом, так как меры профилактики в ходе мероприятия игнорировали: военные готовились без масок, а зараженных не изолировали.
Вечерний курьер 15:23
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Авто
Новый Toyota Highlander летом появится в России
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
Общество
Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев
Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008-го по февраль 2017-го года.
Piter.tv 06:43
Общество
Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая
Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
Общество
Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России
Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
Псковская Лента Новостей 09:08
Экономика
Белоруссия за январь-март наторговала «в минус» почти на $1,1 млрд
Минск, 11 мая 2020, 18:38 — REGNUM По итогам января — марта Белоруссия резко сократила внешнеторговый оборот товаров — он составил $14,2967 млрд, в том числе $6,636,3 млрд экспорт и $7,6604 млрд импорт.
REGNUM 11:38
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Экономика
Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости
Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости.
News.ru 09:52