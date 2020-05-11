Коронавирус

Реальное времяРеальное времяПутин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

МИР 2409:47

Путин объявил о выплатах для 27 млн российских семей

Русский Запад10:13

Стало известно, кто еще получит деньги от Путина

Deita.ru09:54

Путин объявил о новом пакете мер по поддержке россиян во время пандемии

Клопс09:48

Путин объявил новые меры поддержки россиян

Smolnarod.ru10:13

Владимир Путин сообщил о новом пакете мер граждан и отраслей промышленности

Dairy News09:36

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Реальное время09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Армия и оружие

Силовики пять раз с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие с начала суток, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 07:27
3
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
34
Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:26
51
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
203
Общество

Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
77
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
4,3K
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
55
Здоровье

Названы условия для госпитализации нижегородцев с коронавирусом

В лечебные учреждения доставляют не всех зараженных коронавирусом: госпитализация предусмотрена только для COVID-пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Гипер НН 09:15
28
Общество

В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно

Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
2
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

ТАСС 09:52
127
Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
465
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
993
Политика

11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»

Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
5,4K
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Спорт

Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН

Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года.
РИА Новости 11:36
1
Общество

Во время репетиций парада Победы коронавирусом заразились 376 военных

Во время репетиции 376 человек заразились коронавирусом, так как меры профилактики в ходе мероприятия игнорировали: военные готовились без масок, а зараженных не изолировали.
Вечерний курьер 15:23
3
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
69
Общество

Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области

В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
35
Авто

Новый Toyota Highlander летом появится в России

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
7
Общество

Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев

Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008-го по февраль 2017-го года.
Piter.tv 06:43
837
Общество

Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая

Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
1
Общество

Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России

Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
2,2K
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
111
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
2
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
226
Политика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
Псковская Лента Новостей 09:08
Экономика

Белоруссия за январь-март наторговала «в минус» почти на $1,1 млрд

Минск, 11 мая 2020, 18:38 — REGNUM По итогам января — марта Белоруссия резко сократила внешнеторговый оборот товаров — он составил $14,2967 млрд, в том числе $6,636,3 млрд экспорт и $7,6604 млрд импорт.
REGNUM 11:38
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
652
Экономика

Путин объявил о новых кредитах для поддержки занятости

Президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости.
News.ru 09:52
66
Как работают Яндекс.Новости?
Главное