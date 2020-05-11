Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

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Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 203

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Здоровье Названы условия для госпитализации нижегородцев с коронавирусом В лечебные учреждения доставляют не всех зараженных коронавирусом: госпитализация предусмотрена только для COVID-пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести. 28

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Происшествия В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. 993

Политика На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.

Спорт Путин поручил разработать рекомендации по поддержке юниорской лиги КВН Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации для регионов по поддержке программы юниорской лиги КВН и обеспечить соответствующее бюджетное финансирование, начиная с 2021 года. 1

Общество Во время репетиций парада Победы коронавирусом заразились 376 военных Во время репетиции 376 человек заразились коронавирусом, так как меры профилактики в ходе мероприятия игнорировали: военные готовились без масок, а зараженных не изолировали. 3

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Политика Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Экономика Белоруссия за январь-март наторговала «в минус» почти на $1,1 млрд Минск, 11 мая 2020, 18:38 — REGNUM По итогам января — марта Белоруссия резко сократила внешнеторговый оборот товаров — он составил $14,2967 млрд, в том числе $6,636,3 млрд экспорт и $7,6604 млрд импорт.