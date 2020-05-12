Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 510

Религия Два клирика РПЦ умерли 13 мая от коронавируса "13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении. 1

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 541

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,8K

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 5

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 870

Шоу-бизнес Лобода показала подтянутую фигуру На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию. 4

Интернет YouTube Music заменит Google Play Музыку Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка. 1

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,4K

Авто Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину Экс-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Владимир Моженков рассказал aif.ru, что нужды проверять техническое состояние нового автомобиля нет.

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.

Футбол Степашин: считаю, чемпионат России по футболу лучше доиграть Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о перспективах возобновления чемпионата России по футболу.

Общество На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. 390

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 127

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 49