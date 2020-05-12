Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
ФАН 11 мая в 21:57
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов с 1 июня
Авиакомпания "Победа" решила возобновить полеты с 1 июня. Лоукостер планирует действовать поэтапно.
Деловое.ТВ 05:23
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Религия
Два клирика РПЦ умерли 13 мая от коронавируса
"13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:29
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Футбол
Тренер «Дуклы»: «Комличенко — одноплановый игрок. Не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон»
Российский тренер «Дуклы» Юрий Динабурский назвал нападающего «Динамо» Николая Комличенко одноплановым игроком и выразил сомнения, что россиянин сможет забить больше 10-11 голов за сезон.
Sport24.ru 07:19
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru 15:17
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Фигурное катание
Плющенко взвалил на Трусову всю ответственность
Южный Федеральный 17:08
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Интернет
YouTube Music заменит Google Play Музыку
Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews 03:18
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Авто
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину
Экс-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Владимир Моженков рассказал aif.ru, что нужды проверять техническое состояние нового автомобиля нет.
Российская газета 11:00
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Футбол
Степашин: считаю, чемпионат России по футболу лучше доиграть
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о перспективах возобновления чемпионата России по футболу.
RT на русском 16:35
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
Наука
Найден ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см
Ученые открыли ген при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature.
ToDay News Ufa 12:58