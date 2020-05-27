Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.

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