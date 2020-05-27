Общество

ВедомостиВедомостиПутин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
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с чего всё началось

Выплату коронавирусных пособий по безработице продлили до 1 октября

Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:09

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РФ расширяет поддержку безработных пособиями им, детям и ИП

Коммерсантъвчера в 16:42

Минтруд предложил втрое поднять пособие по безработице

РИА Новостивчера в 15:42

Владимир Путин в три раза увеличил пособие по безработице

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:05

В России планируют увеличить размер пособия по безработице

Ёлдашвчера в 11:14

Путин поддержал предложение об увеличении пособия по безработице втрое

РБКвчера в 12:26

Путин предложил увеличить выплаты безработным, не подтвердившим доходы

ИА Красная Веснавчера в 13:50

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице втрое

ТАССвчера в 11:24
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице

Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
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Общество

В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского

RT на русском 26 мая в 09:33
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Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском вчера в 14:46
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
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Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

По мнению автодилеров, падение продаж автомобилей в России по итогам июня составит максимум 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Общество

В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов

RT на русском вчера в 23:17
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Автоспорт

Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год

Sports.ru вчера в 15:00
Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU вчера в 06:01
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Общество

Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
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Авто

BMW представила обновленную BMW 5 Series

Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.
Автоновости дня вчера в 01:27
44
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Происшествия

В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
1
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
37
Авто

В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus

Модернизированный Lada Largus проходит испытания в Тольятти.
Новые автомобили вчера в 04:10
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Политика

Трамп обвинил Twitter в «полном удушении свободы слова»

Американский президент Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы страны и подавлении свободы слова.
Комсомольская правда 26 мая в 21:02
37
Общество

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Apple будет работать вместе с Paramount Pictures над новым фильмом режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором в главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, сообщает Variety со ссылкой на источники.
Sostav.ru 00:20
Политика

В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
1K
Общество

Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей

Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант вчера в 12:17
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Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости вчера в 01:09
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Экономика

В 2019 году предотвращен ввоз санкционной продукции на 1,5 млрд рублей

«В прошлом году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы пограничниками совместно с взаимодействующими государственными контрольными органами при попытке незаконного ввоза в Россию задержано сельскохозяйственной продукции санкционной категории на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Известия 00:06
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru вчера в 10:42
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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