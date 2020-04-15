с чего всё началось

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.

Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 176

Происшествия В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе. 1

Общество Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,7K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 284

Общество В Якутии за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса Одиннадцать новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, всего в республике зарегистрировано 47 случаев заболевания, сообщил в пятницу на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.

Экономика Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта» Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК. 2

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 515

Общество Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. 375

Футбол Гурцкая назвал талантливого игрока России Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал талантливого игрока России.

Здоровье Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 5

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 50

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии. 422

Экономика Продажи спортивных товаров в России выросли на 53% Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность. 310