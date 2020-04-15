Экономика
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Авто
Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus
Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня 02:05
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Пневмонии в Саратовской области утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Общество
Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших предпринимателей России.
Пятый канал 07:26
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Здоровье
Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае
В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia 22:03
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Общество
Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции
Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU 22:05
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
Происшествия
На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости 15:13
Общество
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Здоровье
В Приморье коронавирус подтвердили еще у девяти человек
Коронавирус за последние сутки подтвержден в Приморье еще у девяти человек, общее число больных достигло 49, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:15
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12