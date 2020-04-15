Экономика

Тульская прессаТульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

ТАСС17:22

Решетников рассказал о главной цели выплат малому и среднему бизнесу

РЕН ТВ07:33

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПОвчера в 09:24

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолецвчера в 10:06

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъвчера в 09:32

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 09:31

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.рувчера в 13:15
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Общество

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
41
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
4
Авто

Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus

Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня 02:05
8
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
542
Здоровье

Пневмонии в Саратовской области утяжеляются

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08
22
Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
17
Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
11
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
1K
Общество

Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС

В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
79
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
247
Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
150
Общество

Опубликован рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших предпринимателей России.
Пятый канал 07:26
338
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,6K
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
2,4K
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,7K
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
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Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia 22:03
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Технологии

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
5
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
2
Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU 22:05
1
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
941
Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
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Происшествия

На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости 15:13
24
Общество

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
371
Здоровье

В Приморье коронавирус подтвердили еще у девяти человек

Коронавирус за последние сутки подтвержден в Приморье еще у девяти человек, общее число больных достигло 49, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:15
1
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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