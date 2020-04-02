Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное

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Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
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В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

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Остался один регион России без коронавируса

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Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

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Общество

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РБК 05:22
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Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

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Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

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В России зафиксировали снижение цен на бензин

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В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель

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