Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.

Армия и оружие Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.

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Политика Путин поручил освободить доплаты врачам от НДФЛ Президент России Владимир Путин поручил освободить федеральные доплаты врачам от налога на доход физлиц (НДФЛ).

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Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 320

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