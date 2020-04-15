с чего всё началось

Предприятия малого и среднего бизнес в отраслях, пострадавших от эпидемии коронавируса, получат от государства деньги на выплату зарплат своим работникам за апрель и май. Об этом в ходе совещания с членами правительства объявил президент Владимир Путин.

Наука В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса Пекин, 16 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,3K

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки выявлено 2 774 случая заражения коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Армия и оружие В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты По словам главы Космических сил США генерала Джона Реймонда, проведённые Россией испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, подтверждают реальность угроз космическим системам США и их союзников, которые «возрастают». 610

Экономика ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора. 9

Экономика Орешкин признал неэффективность некоторых мер поддержки экономики Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось. 10

Общество 3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек. 8

Шоу-бизнес Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся» Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче. 15

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 730

Политика Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. 250

Здоровье В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.

Общество В Свердловской области еще шесть человек заразилось коронавирусом В Свердловской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Общество В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.