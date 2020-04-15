Экономика
Рифей-ПермьРоссийскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Предприятия малого и среднего бизнес в отраслях, пострадавших от эпидемии коронавируса, получат от государства деньги на выплату зарплат своим работникам за апрель и май. Об этом в ходе совещания с членами правительства объявил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
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Пекин, 16 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 2 774 случая заражения коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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REGNUM вчера в 20:56
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16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Экономика
Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
Здоровье
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ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16
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Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com вчера в 13:57
Экономика
Орешкин признал неэффективность некоторых мер поддержки экономики
Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось.
Росбалт вчера в 12:15
Общество
3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки
На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек.
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Шоу-бизнес
Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»
Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
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В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
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Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
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iReactor 04:32
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EA продолжает тизерить анонс по Crysis
Игромания.ру 14 апреля в 13:55
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40
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В России приостановлена плановая вакцинация
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В Свердловской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
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Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Футбол
Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат вчера в 19:02
Авто
Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название
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Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
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В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
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Биатлон
Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая
Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
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