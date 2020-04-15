Экономика

53 новости53 новостиВладимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:53

Эксперт: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса хватит на данный момент

Газета.Ru11:30

Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда09:16

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

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Московский Комсомолец10:06

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

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ЦДИ ПО09:24
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Газета.Ru 17:45
Финансы

Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть

Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent.
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Назван ключевой виновник пандемии коронавируса

Ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.
РЕН ТВ 18:05
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REGNUM 06:45
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Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Общество

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Российская газета 17:32
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Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
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Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала решение президента США Дональда Трампа в самый разгар пандемии коронавируса лишить ВОЗ финансирования со стороны США.
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Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Покровская больница в Петербурге приостановила прием пациентов

В Покровской больнице в Петербурге приостановили прием пациентов из-за отсутствия свободных коек. Об этом сообщает городской комздрав.
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Apple выпустила новый iPhone SE

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Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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Армия и оружие

В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

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Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
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Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

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Без коронавируса остался один регион в России

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