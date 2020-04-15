с чего всё началось

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1K

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.

Общество Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. 1

Космос Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.

Финансы Курс рубля ускорил падение вслед за ценами на нефть Курс рубля вновь устремился вниз вслед за падением цен на нефть до 27 долларов за баррель марки Brent. 33

Наука Назван ключевой виновник пандемии коронавируса Ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса. 38

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 2

Авто Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном. 1

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 29

Экономика Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

Футбол Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.

Происшествия Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга. 1

Политика Россия: ВОЗ справится с прекращением финансирования от США Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала решение президента США Дональда Трампа в самый разгар пандемии коронавируса лишить ВОЗ финансирования со стороны США.

Общество Покровская больница в Петербурге приостановила прием пациентов В Покровской больнице в Петербурге приостановили прием пациентов из-за отсутствия свободных коек. Об этом сообщает городской комздрав. 122

Гаджеты Apple выпустила новый iPhone SE Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании. 490

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 15

Политика Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Армия и оружие В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты "Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.