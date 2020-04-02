с чего всё началось

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

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