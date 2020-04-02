Экономика

Открытый НижнийОткрытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

Подробнее о событии

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ09:32

Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Взгляд.ру13:15

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Газета.Ru12:53

Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Известия17:22

Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда09:16

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости09:31

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Происшествия

СК завершил расследование катастрофы Superjet в Шереметьево

Известия 05:54
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Общество

Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера

В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс 20:23
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Гаджеты

Появились фото прототипа защищенного смартфона Xiaomi Comet

Недавно в сети распространили первые фотографии прототипа аппарата, а также назвали некоторые его характеристики.
Astera 13:08
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Армия и оружие

США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
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Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
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Кино

Зрители сериала «Зулейха открывает глаза» поспорили об истории

Первые зрители сериала «Зулейха открывает глаза» раскритиковали фильм за историческую недостоверность.
Культуромания 12:00
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Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
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Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

Коронавирус обнаружен у 668 моряков с авианосца "Шарль де Голль", сообщает министерство обороны Франции.
РИА Новости 14:41
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Общество

Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии

В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия 15:53
2
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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Политика

Макрон призвал Путина поддержать прекращение огня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:03
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Хоккей

Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру

Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.
Советский спорт вчера в 15:41
Экономика

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM 16:32
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Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru 20:30
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Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»

Телепрограмма 06:58
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
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Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Здоровье

В Волгоградской области на коронавирус обследовано 12 тысяч человек

В Волгоградской области сегодня обследовано с подозрением на коронавирусную инфекцию порядка 12 тысяч человек.
Волгоградская правда 04:29
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
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