Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПутин: малому и среднему бизнесу окажут безвозмездную помощь

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Малые и средние компании пострадавших от коронавируса отраслей получат помощь от государства. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством. В перечень компаний должны быть включены и те, кто торгует непродовольственными товарами.
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Владимир Путин
У субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплаты пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
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