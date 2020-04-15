Экономика
ТВ ЦентрПутин: малому и среднему бизнесу окажут безвозмездную помощь
Малые и средние компании пострадавших от коронавируса отраслей получат помощь от государства. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством. В перечень компаний должны быть включены и те, кто торгует непродовольственными товарами.
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У субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплаты пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
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Путин предложил безвозмездно помочь пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу
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