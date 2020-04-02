Экономика
РИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине
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Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
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При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
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Если распространение COVID-19 не будет остановлено к июню, то тополиный пух будет катализатором увеличения заражений.
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Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
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