Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ09:16

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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

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Эксперт: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса хватит на данный момент

Газета.Ru11:30

Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

ТАСС09:49

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда09:16

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

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Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО09:24
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Трамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом

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РЕН ТВ 17:54
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Происшествия

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Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
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Наука

Ученые: переносчиками коронавируса могли быть бродячие собаки

Канадские ученые даже разработали сценарий появления болезни. Собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей.
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Финансы

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РБК 10:39
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Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Игры

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РИА Новости 10:56
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
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Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

РИА Новости 14:41
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире

Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.
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Ведомости 11:35
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Общество

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Политика

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Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Армия и оружие

С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море

Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 10:50
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REGNUM вчера в 22:40
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Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
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Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
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Космос

При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
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Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного.
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Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса

Если распространение COVID-19 не будет остановлено к июню, то тополиный пух будет катализатором увеличения заражений.
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В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
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