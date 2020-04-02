с чего всё началось

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 2,9K

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Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков. 47

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Игры Sony бесплатно раздаст Journey и сборник Uncharted Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19. 13

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Шоу-бизнес Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.

Гаджеты Apple представила новый iPhone SE Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. 491

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Армия и оружие С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Аргентине Буэнос-Айрес, 15 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США. 1

Армия и оружие РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.

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Здоровье Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного.

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Общество В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. 647