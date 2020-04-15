с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Политика Путин вновь обратится к россиянам Напомним, что последний раз Путин обращался к нации из-за ситуации с коронавирусной инфекции 8 апреля 2020 года. 3,5K

Технологии BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.

Экономика Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат. 1K

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 24

Политика Луганск и Киев завершили обмен пленными Луганск, 16 апреля 2020, 13:25 — REGNUM ЛНР и Украина обменялись пленными по формуле «11 на 4», заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 16 апреля «Луганский информационный центр».

Происшествия Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. 8

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 41

Армия и оружие В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко» Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Фрегат «Адмирал Головко» собираются спустить на воду в Петербурге в конце апреля или начале мая.

Политика Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 6

Общество Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад в честь 75-й годовщины Победы обязательно состоится в 2020 году. 115

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,4K

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 45

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 458