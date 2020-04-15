Экономика

Тульская прессаТульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъвчера в 09:16

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Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

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ЦДИ ПОвчера в 09:24
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Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Общественная электронная газета 06:19
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Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Наука

Ключевой виновник пандемии коронавируса назван

ToDay News Ufa вчера в 05:16
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Политика

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RT на русском вчера в 14:24
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Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Происшествия

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Общество

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В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат «Адмирал Головко»

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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
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Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
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Матвиенко подтвердила проведение парада Победы в этом году

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Сегодня, 16 апреля, православные христиане встречают Чистый четверг.
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Германия объявила о частичном снятии карантина

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