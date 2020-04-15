Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъвчера в 09:16

Подробнее о событии

Бизнес получает вакцину

Российская газетавчера в 12:13

Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

ТАССвчера в 09:56

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфаксвчера в 09:33

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новостивчера в 09:31

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолецвчера в 10:06

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъвчера в 09:32

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПОвчера в 09:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Космос

NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны

В космическом агентстве NASA заявили о подготовке к строительству сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны.
Национальная служба новостей вчера в 05:37
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Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
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Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
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Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
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Общество

В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории

Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
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Космос

ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу

В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 00:53
Политика

Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Политика

Boeing возобновит производство на заводе в штате Вашингтон

Поэтапное восстановление работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон начнет на следующей неделе американская аэрокосмическая корпорация Boeing.
РЕН ТВ 19:50
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Общество

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Технологии

Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне

Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
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Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Всего количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 127.
ТАСС 16:43
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Энергетика

В Болгарии заподозрили НПЗ ЛУКОЙЛа в недобросовестной конкуренции

Комиссия по защите конкуренции Болгарии начала расследование в отношении нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Бургасе (Lukoil Bulgaria) и еще десяти компаний, занимающихся розничной продажей топлива.
Коммерсантъ 20:48
Происшествия

На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Происшествия

Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины

REGNUM 05:26
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Культура

Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Московский Комсомолец 13:54
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
Вести.Ru 12:16
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