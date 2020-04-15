с чего всё началось

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

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Происшествия На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства. 47

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