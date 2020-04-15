Экономика
РИА НовостиПутин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Так, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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RT на русском 13:42
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
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РЕН ТВ 19:50
Общество
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РБК 12:08
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На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
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Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
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Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
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Всего количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 127.
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Коммерсантъ 20:48
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
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Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch
"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
Вести.Ru 12:16