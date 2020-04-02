с чего всё началось

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

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Общество На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.

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Здоровье Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами. 55

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