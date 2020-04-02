Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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В поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом.
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Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
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Московский Комсомолец Сахалин 06:38
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Известия 13 апреля в 23:46
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В целом эпидемиологические показатели свидетельствуют, что меры по недопущению распространения COVID-19, принятые в области, действенны.
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В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Н’Голо Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года.
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