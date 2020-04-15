с чего всё началось

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

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Происшествия У берегов Камчатки зарегистрировали два землетрясения Петропавловск-Камчатский, 16 апреля 2020, 00:59 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2 зафиксированы у восточных берегов Камчатского края, 16 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. 1

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