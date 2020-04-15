Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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Политика
РБК: в Кремле приняли решение о переносе Парада Победы
В Кремле принято решение перенести с 9 мая Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:12
Экономика
Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь
Президент РФ Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника.
ТАСС 09:49
Армия и оружие
США сообщили об инциденте с иранскими кораблями в Персидском заливе
11 кораблей военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции оказались в опасной близости от кораблей США в Персидском заливе, заявили в среду американские военные, назвав действия «опасными и провокационными».
Коммерсантъ 17:44
Политика
Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:43
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Происшествия
У берегов Камчатки зарегистрировали два землетрясения
Петропавловск-Камчатский, 16 апреля 2020, 00:59 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2 зафиксированы у восточных берегов Камчатского края, 16 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
REGNUM 17:59
Игры
Sony бесплатно раздаст Journey и сборник Uncharted
Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19.
News.ru 06:20
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
RT на русском 17:30
Общество
Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
Наука
Назван главный виновник пандемии коронавируса
Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Lenta.ru 17:10
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv 00:52
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 13 млрд рублей
Одна закупка на 3,3 млрд руб. остается в силе, сказали изданию в аппарате вице-мэра по имущественным отношениям Владимира Ефимова.
Ведомости 12:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Здоровье
В СЗФО на коронавирус протестировали 190 тысяч человек
Сообщается, что в СЗФО выявлены более 2,1 тысячи заболевших.
Online47.ru 18:42
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Путешествия
Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу
При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
РБК 13:46
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей
Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
Аптекам разрешили продавать тканевые маски
Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum 10:35
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражения после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00