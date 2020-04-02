с чего всё началось

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите. 30

Футбол Клозе станет помощником главного тренера в «Баварии» Мюнхен, Германия, 15 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Мирослав Клозе согласился занять пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает Sport Bild.

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. 576

Наука Собак признали возможным переносчиком коронавируса Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде. 82

Гаджеты Представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro Помимо нового флагманского устройства Honor 30 Pro+ сегодня в Китае были представлены два более доступных смартфона новой серии — Honor 30 и Honor 30 Pro. 8

Здоровье Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо. 130

Общество В Самарской области могут продлить режим самоизоляции до конца апреля В среду, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. 10

Игры Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру. 6

Здоровье Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии. 9

Здоровье Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса. 1

Хоккей Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 15

Политика Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки. 2

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 13

Общество В Якутии зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Якутии: два человека заболели в Алдане, трое — в Ленске, один — в Вилюйске.

Космос Запуск двух спутников связи отложен из-за брака ракет «Протон-М» Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - так прокомментировал ситуацию генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Общество Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19 Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал. 63