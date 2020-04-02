Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Политика
РБК: в Кремле приняли решение о переносе Парада Победы
В Кремле принято решение перенести с 9 мая Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:12
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Общество
В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом
Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 20:48
Футбол
Клозе станет помощником главного тренера в «Баварии»
Мюнхен, Германия, 15 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Мирослав Клозе согласился занять пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает Sport Bild.
REGNUM 10:22
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 12:33
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости 18:08
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Гаджеты
Представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro
Помимо нового флагманского устройства Honor 30 Pro+ сегодня в Китае были представлены два более доступных смартфона новой серии — Honor 30 и Honor 30 Pro.
3DNews 08:20
Наука
Квантовым компьютерам подадут «прохладительный электронный напиток»
Популярная механика 01:48
Здоровье
Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
RT на русском 22:24
Происшествия
В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
Общество
В Самарской области могут продлить режим самоизоляции до конца апреля
В среду, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
СОВА 13:17
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Здоровье
Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.
Известия 11:04
Хоккей
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру
Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.
Советский спорт вчера в 15:41
Общество
Коронавирус нашли у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»
Минобороны Франции сообщило, что у трети моряков с авианосца "Шарль де Голль", вернувшегося во Франции на минувшей неделе, выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец 15:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Политика
Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса
В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки.
Общественная служба новостей 13:30
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Общество
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
Общество
В Якутии зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Якутии: два человека заболели в Алдане, трое — в Ленске, один — в Вилюйске.
Якутия Daily 13 апреля в 20:52
Космос
Запуск двух спутников связи отложен из-за брака ракет «Протон-М»
Для обеспечения надёжности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - так прокомментировал ситуацию генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.
Российская газета 12:19
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 09:05
Общество
Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19
Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал.
Интерфакс 22:08
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у побережья Курильских островов.
RT на русском вчера в 00:17
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11