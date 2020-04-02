Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей
В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.
The GEEK вчера в 03:13
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Происшествия
Землетрясение зафиксировано у берегов Индонезии
REGNUM вчера в 21:30
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС 14 апреля в 08:41
Авто
Названы самые угоняемые марки автомобилей в Санкт-Петербурге
Одна из крупнейших страховых компаний России «АльфаСтрахование» назвала автомобильные марки, которые пользовались наибольшей популярностью у угонщиков в Санкт-Петербурге в 2019 году.
AutoNews 14 апреля в 06:10
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Германия объявила о частичном снятии карантина
По данным счетчика Worldometers, с момента начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились более 133 тысяч человек.
Snob.ru вчера в 15:10
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Здоровье
На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса
Сыпь на ногах может стать одним из симптомов коронавирусной инфекции. Соответствующий вывод сделали итальянские и испанские медики.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Кино
Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест
Фильм Про вчера в 12:32
Наука
Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом
Ученые из Калифорнийского университета (США) предупредили, что заразившиеся коронавирусом могут столкнуться с рядом психоневрологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал об иммунитете к коронавирусу
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube-канале рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим.
ФАН 14 апреля в 18:53
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области
В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:14
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
REGNUM вчера в 08:16
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14 апреля в 18:54