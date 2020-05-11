Коронавирус

МИР 24МИР 24Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».
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Саратовские семьи смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

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Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

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Семьям с детьми предусмотрены новые выплаты: Путин принял новый пакет мер поддержки

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Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики

РБК09:36

Принят новый пакет поддержки граждан и экономики в России

Миасский рабочий09:57
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Политика

Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги

Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
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Гаджеты

В базе теста Futuremark замечен процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition

Источник обнаружил в базе данных теста Futuremark процессор под названием AMD Ryzen 7 Extreme Edition.
iXBT.com 08:53
Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро 09:50
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Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Политика

Путин заявил о тысячах сохраненных жизней в России из-за карантина

Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней.
Lenta.ru 09:38
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Здоровье

Врач рассказала о простом способе укрепления иммунитета

Врач-диетолог эндокринологического отделения Поликлиники №1 Управделами президента Вера Шарошкина рассказала, что полноценный сон помогает иммунитету человека, в то время как сладости, напротив, способствуют снижению иммунного ответа организма.
РЕН ТВ вчера в 21:04
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Политика

Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
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Политика

Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Общество

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
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Политика

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с обращением к гражданам России.
Москва меняется 08:43
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Игры

В Китае заблокировали PlayStation Store

10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
1
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Политика

Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней

Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
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Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
165
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
189
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Футбол

В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.
RT на русском 10:03
Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Хоккей

ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости».
Чемпионат 10:41
Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
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Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Спорт

Гимнастка Солдатова рассказала, как её травили болельщики

Sport.ru 04:00
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