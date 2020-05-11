Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 2

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Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 43

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Общество Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

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Общество В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей. 2K

Общество Названы новые требования к проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. 644

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Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 22

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