Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно, сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня.

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на YouTube.

Путин объявил о новых выплатах на детей

Политика Путин выступит с обращением к россиянам Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. 3K

Общество Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая С 12 мая в России отменяется режим нерабочих дней, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 31

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 73

Общество Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса «Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс». 551

Общество Путин назвал меры поддержки семей с детьми Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. 78

Общество Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. 17

Общество Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот». 422

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 792

Общество Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. 127

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 587

Политика Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 105

Общество Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. 644

Общество Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая. 779

Гаджеты Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов. 1