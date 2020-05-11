Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на YouTube.
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Владимир Путин
Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно, сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня.
— Владимир ПутинКомсомольская правда 11:02

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