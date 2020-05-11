Общество
Lenta.ruПутин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на YouTube.
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Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно, сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня.
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.
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В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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АБН 09:25
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«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
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Путин назвал меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Авто
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Украинский ЗАЗ попробует наладить сборку современных легковых авто марки Renault после отмены карантина.
Letnews.ru 09 мая в 14:49
Общество
Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке
В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот».
ФедералПресс вчера в 03:14
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
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Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета 09 мая в 14:59
Политика
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Газета.Ru 07:35
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
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Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Армия и оружие
В Польше встревожены поставками в Республику Беларусь танков Т-72БЗ
В страну была поставлена четвертая партия Т-72БЗ из семи боевых машин. Данный факт крайне негативно восприняли в Польше.
ГЛАС.RU 05:59
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ
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Политическая Экспертиза вчера в 08:48
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
Больше 300 человек, которые готовились к параду Победы в подмосковном Алабино, оказались заражены Covid-19.
КМВ Новости 08:36
Общество
Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая
Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант 11:13
Общество
Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 05:11
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Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона
Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов.
iXBT.com 11:24
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«Помните дни, когда мы не работали, но работали?»: подборка мемов с последнего обращения президента
Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым.
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Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
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В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
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Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45