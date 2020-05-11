Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Размер выплаты составит пять тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.
— Владимир ПутинВзгляд-инфо 09:53

Подробнее о событии

Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Известия12:21

Новые «детские» выплаты смогут получить 1,7 млн российских семей

URA.Ru13:28

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Lenta.ru13:32

Путин объявил о новых выплатах на детей

РИА Новости16:10

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

РБК10:36

Путин заявил о ежемесячной допвыплате для детей до трех лет

Москва 2410:13

Пять главных выводов, к которым коронавирус привёл россиян

News.ru05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Музыка

Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube

Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.
РИА Новости 18:45
Общество

Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
1
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Общество

Путин анонсировал выплаты для семей с детьми

Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
Свойкировский.рф 10:10
366
Здоровье

Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая

На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая.
Забайкальский рабочий 06:54
14
Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
1
Общество

В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Политика

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
472
Общество

Нуждающиеся семьи с детьми получат около 33 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тыс. рублей на одного ребенка.
Профиль 17:03
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
1K
Общество

Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин

Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
719
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
69
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Газета.Ru 15:15
4
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
1
Игры

Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI

Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
3
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
873
Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая

Picsnews.net 03:47
5
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
141
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
12
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
215
Фигурное катание

Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
14
Кино

Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

iReactor 09 мая в 12:32
28
Спорт

Солдатова рассказала, как пережила травлю со стороны болельщиков

РИА Новости 01:39
Общество

В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски

Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
655
Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
943
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное