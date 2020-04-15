Политика
ВедомостиПутин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.
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Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Здоровье
В Петербурге стоимость лечение коронавируса по ОМС увеличили
В Петербурге увеличили стоимость лечения больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.
АБН 18:27
Религия
Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы
Как передает РБК, РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома.
Эхо Москвы 20:11
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Здоровье
Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Футбол
«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ
Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.
News.ru 03:51
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Политика
Эдвард Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года "Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.
Русская Планета 07:53
Экономика
Страны Европы приблизились к краху
Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
Общество
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Экономика
В интернете начался сбор голосов за отставку Сечина
На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
Суть событий 14 апреля в 05:23
Армия и оружие
Иранские катера напугали корабли ВМС США в Персидском заливе
Большая группа иранских катеров в международных водах Персидского залива сблизилась с пятью кораблями американских военно-морских сил.
Российская газета 05:37
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Кино
Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон»
В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера.
Inc-news.ru 15:05
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55