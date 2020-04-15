Политика

ВедомостиВедомостиПутин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.
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Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ16:09

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Интерфакс13:30

Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

ТАСС12:25

Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 мая

РБК11:44

Президент перенес дату проведения парада в честь Великой Победы

Канал 7+11:45

Путин перенес парад Победы

Аргументы и Факты11:34

Путин объявил о переносе парада 9 мая

РИА Новости13:11
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Экономика

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
112
Здоровье

В Петербурге стоимость лечение коронавируса по ОМС увеличили

В Петербурге увеличили стоимость лечения больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.
АБН 18:27
1
Религия

Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы

Как передает РБК, РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома.
Эхо Москвы 20:11
40
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
14
Футбол

Минское «Динамо» обыграло «Неман» в чемпионате Белоруссии

Вести.Ru 15:23
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
3
Общество

Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
15
Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
24
Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
6
Здоровье

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
27
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
521
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
97
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
253
Общество

Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Футбол

«Текстильщик» намерен доиграть сезон ФНЛ

Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги «Текстильщик» Юрий Ермаков сообщил, что команда из Иваново продолжит борьбу в первенстве.
News.ru 03:51
Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
165
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
108
Гаджеты

Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
12
Политика

Эдвард Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года "Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.
Русская Планета 07:53
14
Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
9
Общество

28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе

Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.
КП - Иркутск 04:42
108
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
2
Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
12
Экономика

В интернете начался сбор голосов за отставку Сечина

На сайте Change.org появилась петиция и началось голосование с требованием отставки Игоря Сечина с поста главного исполнительного директора компании «Роснефть».
Суть событий 14 апреля в 05:23
192
Армия и оружие

Иранские катера напугали корабли ВМС США в Персидском заливе

Большая группа иранских катеров в международных водах Персидского залива сблизилась с пятью кораблями американских военно-морских сил.
Российская газета 05:37
2
Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Кино

Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон»

В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера.
Inc-news.ru 15:05
1
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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