Политика

ВедомостиВедомостиПутин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.
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Подготовку к параду Победы отложили. Главное о коронавирусе за 16 апреля

ТАСС12:25

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Интерфакс13:30

Путин отложил проведение парада Победы

РИА Новости13:11

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ16:09

Путин перенес парад Победы из-за коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург11:46

Президент перенес дату проведения парада в честь Великой Победы

Канал 7+11:45

Путин перенес парад Победы

Аргументы и Факты11:34
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Общество

Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
22
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
29
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
70
Политика

Болсонару уволил министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
RT на русском 17:30
Хоккей

Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20

RT на русском 11:14
Футбол

Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ вчера в 12:50
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
36
Экономика

S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%

Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
5
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
267
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
13
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

В. Шендерович ― И пропуск не оформил.
Эхо Москвы 12:52
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
3,5K
Происшествия

В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей

Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
1
Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае

Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 07:38
131
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Политика

МИД РФ призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса

"Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 14:59
2
Общество

Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве

Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
ТАСС 16:36
1
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна осудила образ жизни Ивлеевой

SM News 13:01
51
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
1
Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
9
Экономика

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
5
Общество

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
9
Шоу-бизнес

Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком

В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
РЕН ТВ 06:37
1
Экономика

Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат

Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
3,8K
Здоровье

Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо

Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
9
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
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