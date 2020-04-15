Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.

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Происшествия В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой. 1

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Экономика Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы. 5

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