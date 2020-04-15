Политика
ВедомостиПутин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». Президент напомнил, что в этом году 9 мая исполнится 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.
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Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Политика
Болсонару уволил министра здравоохранения
Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
RT на русском 17:30
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Футбол
Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ вчера в 12:50
Экономика
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В. Шендерович ― И пропуск не оформил.
Эхо Москвы 12:52
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей
Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 07:38
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Политика
МИД РФ призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса
"Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещенным лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 14:59
Общество
Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве
Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
ТАСС 16:36
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Шоу-бизнес
Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком
В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
РЕН ТВ 06:37
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09